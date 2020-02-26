Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taşa tutulan yük treninin makinisti yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce taşlanan yük treninin makinisti Kadir Ö., başından yaralandı.

Arşiv fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Tarsus Sebze Hali yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana istikametine giden yük treni, hemzemin geçide yaklaştığında kimliği belirsiz kişilerce taşa tutuldu. Atılan taşlardan biri, trenin makinisti Kadir Ö.’nün başına isabet etti. Yaralı halde treni Tarsus  Garı’na getiren Kadir Ö., daha sonra çağrılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reklam

Treni taşlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

SON HABERLER

Van’da İran sınırına sahra hastanesi yapılıyor

Sınır komşusu İran’da corana virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine Van’da tedbirler yoğunlaştırıldı. İran’dan Türkiye’ye gelecek Türk vatandaşları, giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na kurulacak sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...