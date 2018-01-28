Taş yağmuruna tutuldu: Antalyaspor’un takım otobüsüne Denizli’de saldırı

Antalyasporlu oyuncuları taşıyan otobüs Denizli’de saldırıya uğradı.

Antalyaspor bugün Süper Lig’in 19’uncu haftasında Manisa’daki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele tek gollü beraberlikle sona erdi. Antalyaspor daha sonra stattan ayrıldı.

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Kulübün internet sitesindeki yazılı açıklamada, takımı Antalya’ya getiren kafile otobüsüne saat 20.45 sıralarında Denizli kent merkezinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda taraftar kırmızı ışıkta duran araca sert cisimler fırlattığı, otobüsün arka camı ve yine arka bölümde yanlarda bulunan iki cam kırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır. Kafile otobüsümüz yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polisi aramıştır. Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp genel müdürümüz Adem Kart ile profesyonel takım menajerimiz Cem Deda emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir.”