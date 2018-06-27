Taş ocağını büyütmek isteyen firma yetkililerini köylüler ‘kapıdan kovdu’

İzmir’deki bir maden ocağının kapasite artırımı için ÇED başvurusu yapan firmanın yetkilileri, gittikleri köyden kovuldu.

Bergama ilçesinde bulunan Kozak yaylasındaki Hacıhamzalar köyünde taş ocağı işleten bir firma, kapasite artışı için ÇED başvurusunda bulundu.

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Firma yetkilileri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, halkın katılım toplantısı için dün köye gitti.

Ancak köylülerle birlikte çevreciler ve CHP’li Bergama belediye başkanı yetkililerin köyde katılım toplantısı yapmasına izin vermedi.

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Bir süre vatandaşları ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca toplantı yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı.

‘Onarılamayacak şekilde yok edecek’

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, bölgedeki ocağın varlığından ve çalışmasından dolayı vatandaşların rahatsız olduğunu belirterek ocağın yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu, oradaki toz ve patlamayla oluşan sarsıntıların halkı olumsuz şekilde etkilediğini aktardı.

Başkan şunları söyledi: “Ayrıca orada çok ciddi bir doğa tahribatına da yol açtı. Artık Kozak bu konuda doyum noktasına geldi. Her türlü kapasite artışı, yeni ocaklar bu bölgede ekolojik dengeyi onarılamayacak şekilde yok edecek. O nedenle köylüler de tepkili. Gelen yetkilileri hep birlikte köye sokmadık. ÇED toplantısının yapılmadığı, halkın bu bilgilendirmeyi istemediğine dair rapor tutuldu ve yetkililer ayrıldı.”

‘Ürün alamıyoruz’

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise Kozak’ta ‘vahşi madenciliğe’ izin vermeyeceklerini ifade ederek firmanın bölgede varolan ocağın kapasitesini 18 kat artırmak istediğini, halkınsa bölgede artış taş ocağı istemediğini söyledi.

Ocakların tarım alanlarını tahrip ettiğini ve çam fıstıklarının artık ürün vermediğini kaydeden Erol Engel, “Kozak talan ediliyor. Sağlıklı çevrede yaşama hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi.