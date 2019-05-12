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Yaramazlara biraz batar!

Taş ocağında patlama: Dört işçi yaralandı

Ardahan’da iftar saatinde taş ocağında meydana gelen patlamada dört işçi ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana geldi.

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Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

Dört işçi Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Hastaneye gelen Vali Mustafa Masatlı, yaralanan işçilerin vücutlarında ciddi oranda yanıklar oluştuğu bilgisini verdi.

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Vali Masatlı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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