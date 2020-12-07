Taş ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan iki işçi hayatnı kayebetti.
Sabah saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldiği sırada alada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler çalışmanın devamında göçük altında kalan Nuri Deniz’in cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.