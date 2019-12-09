Tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı, kendine zarar verirken yakalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bir madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği kaydedildi.