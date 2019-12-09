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Yaramazlara biraz batar!

Tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı, kendine zarar verirken yakalandı

Eskişehir’de Mestan Yıldız, tartıştığı Naime Karaaslan’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesinde 71 yaşındaki Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı 55 yaşındaki Naime Karaaslan ile borç-alacak yüzünden tartıştı. Yıldız, yanında taşıdığı bıçakla Karaaslan’ı göğsünden yaraladı. Saldırgan aynı bıçakla kendisine zarar verirken polis tarafından yakalandı. 

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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaaslan’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

Yıldız’ın da Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

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