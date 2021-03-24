TEM’de otobüsten indirilen genç kamyon altında kalıp hayatını kaybetti

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde, diğer yolcularla tartıştığı iddiasıyla TEM’de yolcu otobüsünden indirilen genç yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Dün gece 23.00 sıralarında İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden 22 yaşındaki Barış Bayram, iddiaya göre, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan’daki dinlenme tesislerinin 1 kilometre uzağında otobüsten indirildi.
Kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Bayram’a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak G. yönetimindeki kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Bayram, hayatını kaybetti.
Jandarma, inceleme başlattı.