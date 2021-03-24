TEM’de otobüsten indirilen genç kamyon altında kalıp hayatını kaybetti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri için hazırlanan bir raporda Türkiye ile gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması ancak Ankara’nın AB çıkarları aleyhine adımlar atması halinde devreye alınacak ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.