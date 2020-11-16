Altı çocuk annesi 28 yaşındaki eşini vurdu: Hayati tehlikesi var

Kahramanmaraş’ta, Taner Ş. (32) kıskançlık bahanesiyle tartıştığı altı çocuk annesi 28 yaşındaki eşini tabancayla ağır yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Yahya Kemal Mahallesi’nde yaşanan olayda Iğdır’da ikamet eden Taner Ş., ailesiyle iki gün önce Kahramanmaraş’taki akrabalarının yanına gitti.

Reklam

Taner Ş., iddiaya göre sabah saatlerinde eşi Serpil Ş. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra yanındaki tabancayla eşine ateş edip kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Serpil Ş., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Taner Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.