Tartışmaya Bozdağ da katıldı: TSK içinde FETÖ haricinde unsurlar da var

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde ‘FETÖ’ dışında unsurların da bulunduğunu söyledi.

Bir süredir TSK içindeki grupların kimler olduğu ve ordunun AKP’yi ne ölçüde desteklediği tartışılıyor.

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Konuyla ilgili Habertürk TV’ye konuşan Bozdağ, “FETÖ’nün yalnız olduğunu hiç düşünmedim. TSK içerisinde yerleştiği teröristlerin darbe planının bütün aşamaları onlar tarafından planlanıyor. Pensilvanya’ya götürülüyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz’ın yurtdışı kayıtlarına bakınca görüyorsunuz. FETÖ hepimiz bildiği bir numaralı faili. Şimdi burada örgüt bu işin taşeronluğunu yapıyor” dedi.

Batılı ülkeleri darbe girişiminin başarıya ulaşmayı beklemekle suçlayan adalet bakanı, TSK ile ilgili “TSK içindeki FETÖ’cülerin dışında başka unsurlar da var. İçerde de var bu darbeye destek veren çok sayıda kişiler” ifadelerini kullandı.

‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye işgal edilirdi’

‘FETÖ’nün başkaları tarafından kullanıldığına ve ‘taşeron güçler’e dikkat çeken Bozdağ, darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanacakları ise şöyle anlattı: “Eğer darbe başarılı olsaydı FETÖ terör örgütü başı Gülen Pensilvanya’dan Türkiye’ye dönecekti. Türkiye’nin bir kısmının Türkiye’den ayrılma ihtimali doğacaktı. Halk kabul etmeyeceği için iç çatışma çıkacaktı. Bu arkasında Türkiye’nin yabancı güçler tarafından işgaline kadar gidebilecekti. Dinde reformu da FETÖ terör örgütü yapacaktı. Kuran ve sünneti kendine göre değiştireceklerdi.”