Tartışmalı seçimin ardından: Gazeteler sonuçları nasıl gördü?

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakırken, AKP ‘iddialı’ olduğu İzmir ve Ankara’da CHP’ye kaybetti. İstanbul’da ise hem CHP hem de AKP zafer ilan etti.

Sabaha kadar tartışmaları süren ve İstanbul için henüz oyların kesinleşmediği seçimin ardından çıkan yandaş gazeteler, İstanbul’da AKP’nin kazandığını öne sürdü, ‘cumhur ittifakı’nın Türkiye’de oylarını artırdığına vurgu yaptı.

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Muhalif gazeteler ise CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı yönündeki açıklamalarına daha çok yer verdi. Sandıktan muhalefetin güçlü çıktığını dile getirdi.