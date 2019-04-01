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Yaramazlara biraz batar!

Tartışmalı seçimin ardından: Gazeteler sonuçları nasıl gördü?

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakırken, AKP ‘iddialı’ olduğu İzmir ve Ankara’da CHP’ye kaybetti. İstanbul’da ise hem CHP hem de AKP zafer ilan etti.

Sabaha kadar tartışmaları süren ve İstanbul için henüz oyların kesinleşmediği seçimin ardından çıkan yandaş gazeteler, İstanbul’da AKP’nin kazandığını öne sürdü, ‘cumhur ittifakı’nın Türkiye’de oylarını artırdığına vurgu yaptı.

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Muhalif gazeteler ise CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı yönündeki açıklamalarına daha çok yer verdi. Sandıktan muhalefetin güçlü çıktığını dile getirdi.


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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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