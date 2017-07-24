Tartışmalı ‘iTAKSİ’ kapsamında şimdiye dek 3 bini aşkın araca kamera takıldı

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Özel hayatın gizliliğinin ihlal edileceği gerekçesiyle eleştirilere hedef olan ‘iTAKSİ’ düzenlemesi kapsamında şimdiye dek 3 binden fazla taksiye kamera takıldı.

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), akıllı cep telefonlarıyla en yakın taksinin çağırılabileceği ‘iTAKSİ’ sisteminin kentteki tüm taksilerde uygulanacağını duyurmuştu.

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Uygulamaya pek çok itiraz gelirken, İstanbul Barosu özel hayatın gizliliği ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmış, konu hakkında görüş bildiren hukukçular da uygulamanın suç olduğunu iddia etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, taksilere kamera takılmasını zorunlu tutan bir genelge yayınlamıştı.

Sayı 3 bini geçti

Uygulama kapsamında şimdiye dek üç binden fazla taksiye kamera takıldı. Günde ortalama 150 taksiye kamera montajı yapılıyor.

Taksiler, montaj için Avrupa ve Anadolu yakasındaki garajlara gidiyor. Kuyruğun oluştuğu istasyonlarda taksilere iç ve dış kamera, panik butonu ve ‘iTAKSİ tablet’ten oluşan güvenlik ekipmanlarının montajı belediyece ücretsiz yapılıyor.

İstanbul’da 17 bin 395 taksi var

Ağustosta başlıyor

İBB, araçlarda geriye dönük bir haftalık görüntü kaydı yapılacağını, ses kaydı alınmayacağını bildirdi.

Kamera, dikiz aynasının hemen üzerine takılıyor. Taksilere İBB logosu ve ‘iTAKSİ’ yazılı etiketler yapıştırılırken, araç içine yerleştiren tablette, “Güvenliğiniz için bu araçta ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı yapılmaktadır” yazıyor.

Uygulama, ağustos ayında kamera montajı tamamlanmış taksilerde hizmete girecek.

Taksiciler olumlu bakıyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, uygulamanın doğruluğunu savundu: “Bunun uygulaması belediyelere bırakıldı. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntı. Taksiler, günde 800 bin sefer yapılıyor. Hem taksiciler hem de müşterilerin güvenliği açısından çok olumlu bir uygulama olacak. Taksilerde yaşanabilecek olumsuzluklar artık delillendirilebilecek. Yani kimse kimseyi haksız yere suçlayamayacak. Kameraların ses kaydı yapmayacağını da büyükşehir belediyesi zaten açıkladı.”