Tartışmalı goller, tartışmasız kötü futbol: Ukrayna’ya 2-0 kaybeden Türkiye grupta dördüncü sıraya geriledi 

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu yedinci maçında deplasmanda Ukrayna’yla karşılaşan Türkiye, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Kharkiv’deki Metalist Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin golleri 18 ve 42’nci dakikalarda Andriy Yarmolenko’dan geldi.

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Ukrayna’nın ilk golünde Yarmolenko’nun ofsayt pozisyonunda olduğu, ikinci golün asistini yapan Konoplyanka’nın ise topu çizginin dışından çevirdiği görüldü.

Tartışmalı gollerle iki farklı yenik duruma düştüğü karşılaşmada oldukça kötü bir oyun sergileyen Türkiye, bu sonuçla 11 puanda kaldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Finlandiya, İzlanda’yı 1- 0 mağlup ederken, Hırvatistan-Kosova mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Yedinci maçlar sonunda grupta puan durumu şöyle;