‘Tartışmalı’ gıda kanun teklifi geri çekildi

AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, ‘sansür’ tartışmalarını beraberinde getiren gıda yasasıyla ilgili maddenin yeniden görüşüleceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklifine göre, gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası verilecek. Ancak tanımın çok geniş olması, tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Reklam

AA’ya konuşan Kılıç kanun teklifi görüşmelerine haftaya devam edeceklerini, teklif içerisinde yer alan yanıltıcı yayınlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade etti.

Kılıç şöyle konuştu: “Yanıltıcı yayınlarla ilgili mevzuatımızda bir düzenleme yoktu. Herkesin her alanda konuşmasının önüne geçecek bir mevzuat değişikliği getiriyorduk. Gerek komisyon ve gerekse genel kurula geliş sürecinde bu konunun çok tartışıldığını gördük. Konuyla ilgili birçok STK fikir beyan ederek bir şekilde bize ulaştı. Farklı fikirlerin olduğunu görünce bu konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Toplumun beklentilerini dikkate alarak ve saygıyla karşılayarak bir karara ulaştık. Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz.”