Tartışmalara ‘meydan vermemek’ için: Suriyelilere vatandaşlık 16 Nisan’dan sonra

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 80 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak referandum öncesi vatandaşlığa alınacaklara oy kullandırılacağı tartışmalarının doğmaması için bu yönde adımın 16 Nisan’dan sonra atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl gerekirse Türkiye’de yaşayan Suriye ve Iraklılara vatandaşlık verilebileceğini vurgulamış, geçen ay uygulamaya alınan düzenlemeyle de belli koşullarda gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü açılmıştı.

‘Başkanlık sistemi’ni içeren referandumdan önce de gündeme gelen Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmesi konusu, hak kazananların AKP lehine oy kaynağı olarak kullanılacağı iddiaları etrafında tartışılmıştı.

‘Şimdilik bir adım atılmadı’

Reuters’tan Ercan Gürses’e konuşan Kaynak’sa bu iddialara mahal vermemek için vatandaşlık verilmesinin referandumdan sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak şunları söyledi: “16 Nisan’daki referandum öncesi Suriyelilere vatandaşlık verilip, bunların oy kullanacağı yönündeki tartışmaya meydan vermek istemedik.. Bu nedenle şimdilik (referandum öncesi) bu konuda bir adım atılmadı.”

Başbakan yardımcısı, vatandaşlık verilecek Suriyelilerin sayısına ilişkin de, “Şu ana kadar belirlediğimiz vatandaşlık niteliklere uygun, işlemleri sürdürülen 20 bin küsur (Suriyeli) aile var. Toplam 80 bin kişiye tekabül ediyor. Bunların güvenlik kısmıyla ilgili araştırmalar sürüyor” dedi.

Meslek sahipleri vatandaşlık alabilecek

Vatandaşlık hakkının verilmesinde tartışılan bir diğer konu da Suriyelilerin istihdama ne kadar katıldığı yönünde. Geçtiğimiz yıl şubat ayında yürürlüğe giren bir genelgeyle, işletmelerin mevcut işçi sayılarının yüzde 10’unu geçmemek koşuluyla mülteci çalıştırabilmelerinin önü açılmıştı.

Hükümet yetkilileri çalışma izni alan Suriyelilerin öncelikli olarak vatandaşlığa kabul edilebileceklerini de kaydetmişlerdi.

Kaynak, Suriyeli işçi sayısının 10 binden fazla olduğunu bildiğini belirtirken şunları söyledi: “Belirli uzmanlık eğitimi almış olanlar, meslek sahipleri ve Türkiye’de çalışma izni olanlar vatandaşlık imkanından yararlanacaklar. Ancak ilk koşul güvenlik soruşturmalarından geçmiş olmak. Terör sabıkalısı değillerse bu üç grubu vatandaş yapma konusunda irademiz var.”

Türkiye niye kendi başına bütçe ayırsın

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye topraklarında 183 gündür yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili de bilgi veren Kaynak, “Şimdiye kadar operasyonda 2 bin 527 DEAŞ’lı, 350 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Özgür Suriye Ordusu 300, biz de 69 şehit verdik” diye konuştu.

Menbiç’e inmek için ABD ile görüşmelerin yapıldığını söyleyen başbakan yardımcısı, güvenli bölge tartışmaları konusunda da şunları dile getirdi: “Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla koalisyon ülkeleri olarak Suriye’de güvenli bölge oluşturulmalı.. (ABD Başkanı Donald) Trump’ın da güvenli bölgeyi telafuz etmesi önemli. Trump’ın hadiselere Obama’dan daha gerçekçi yaklaşacağını tahmin ediyorum. Diplomatlar konuyu ele alacaklar.”

Olası güvenli bölge konusunda hükümetin bir bütçe ayırıp ayırmadığı sorusuna ise Kaynak, “Türkiye bunun için tek başına niye bütçe ayırsın? Türkiye’nin böyle bir zorunluluğu yok. Hükümetimiz kendi sınırlarının güvenliğini sağlamakla görevli. Afrin-Halep-İdlip-Hatay hattında zaten fiili güvenli bölge oluşmuş ve insanlar oraya yerleşmiş durumdalar” dedi.