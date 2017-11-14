Tartışılan milli futbolcu Erol Alkan: Hoca 1’inci lige yükselmemi istiyor, inşallah yine çağrılırım

A Milli Takım aday kadrosunda nasıl yer aldığı tartışma konusu Erol Erdal Alkan, “Geleceğimi hoca belirleyecek. İnşallah yine çağrılırım” dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından kampa çağırıldığı için eleştirilere neden olan 23 yaşındaki futbolcu Erol Erdal Alkan, Arnavutluk maçında da 23 kişilik kadroda yer aldı. Hollanda 2’nci ligi ekiplerinden Dordrecht’te forma giyen Alkan’a Lucescu görev vermedi.

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Yedek kulübesinde forma şansı bekleyen Alkan, karşılaşma sonrasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Alkan’ın menajerler vasıtasıyla bir Süper Lig takımına yüklü miktar karşılığında pazarlanmak istendiği öne sürülmüştü. Alkan’ın adının Lucescu’ya bu sebeple menajerlerle bağlantılı antrenörler ya da federasyon yetkilileri tarafından önerilmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Bir takım yanlış anlaşılmalar olduğunu ve bu yanlış anlaşılmaları düzelttiklerini ifade eden Alkan, “Bazı şeyleri duydum, okudum, doğru olmayan şeyler var. Onları da düzelttik aramızda. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kendi takımında performansına devam edeceğini, A Milli Takım’daki geleceği için kararı Lucescu’nun vereceğini vurgulayan Alkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi takımımda performansıma devam edeceğim. Gerisi de ne olacağı hocaya bağlı. Hoca karar verecek. Şu anda 2’nci ligde oynuyorum. Hoca benim 1’inci lige yükselmemi istiyor. Yani ona bakacağız. Her futbolcu gibi benim de hedefim odur.”

Kamp ortamının çok iyi geçtiğini ve buradaki ortama alışması için iyi bir tecrübe edindiğini belirten Alkan, “Kamp ortamı çok güzeldi. Seviye yüksekti. Benim de bu duruma alışmam için güzel bir dönemdi. İnşallah yine çağrılırım” dedi.