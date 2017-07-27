Tarsus’taki ‘esrarengiz’ kazı 256’ncı gününde: Göçükler mahalleliyi korkutuyor 

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Mersin’in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki bir evin bahçesinde başlatılan ve 256 gündür gizlilik içinde sürdürülen kazı büyüdükçe mahallede göçükler meydana geldi.

DHA’nın haberine göre ilk etapta çevredeki bir evin duvarının yıkılmasına neden olan göçük, ardından da yolun çökmesine yol açtı.

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Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli, muhtar aracılığıyla endişelerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

‘Pencere açmak bile yasak’

82 Evler mahallesinin muhtarı İsmet Altunkanat, kazının yapıldığı yerde oturan vatandaşların bilgi almak istediğini ama karşılarında yetkili bulamadıklarını söyledi.

Altunkanat şöyle konuştu: “Vatandaşlar büyük bir endişe içinde. Etrafta sürekli polisin olmasından biraz rahatsızlar. Bir an evvel kazının gerçekleştirilmesi lazım. Ya vatandaşı oradan taşıyıp tamamen kazıya başlasınlar ya da insanlar tedirgin olmaya devam edecek. Kazı yapılıyor ama ne tarafa gittiği belli değil. Sokakta çöken yerler var. Oradaki evler eski ve çökme yaşanabilir. Yetkililer bir ara vatandaşların oradan taşınacağını söylemişti. Vatandaş bize geliyor, toplanıp valiliğe gitmek sesini duyurmak istiyor. Ailece huzursuz olduklarını söylüyorlar. Pencerelerin açılmasını bile yasaklıyorlar.”

‘Burada ne olduğu belli değil’

Mahalle sakinlerinden Tolga Salih de “Aylardır bu kazı devam ediyor ama hala bir sonuca varılamadı. Arka tarafta polis korumasında sürüyor. Biz de endişeleniyoruz artık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir açıklama yapılmasını, bizi bilgilendirmelerini istiyoruz. Burada ne olduğu belli değil” ifadelerini kullandı.

‘Halk arasında tarihi eser, hazine olduğu söyleniyor’

Aynı sokakta esnaf olan Erkan Uzunlar ise, “İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ve bu bizi endişelendiriyor. Halk arasında tarihi eser, hazine olduğu söyleniyor. Ama ne olup bitiyor kimse bilmiyor. Endişe verici bir durum” diye konuştu.