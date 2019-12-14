Tarsus Hali’nde yangın: Dört işyeri küle döndü

Mersin’in Tarsus ilçesindeki sebze-meyve halinde yangın çıktı. Dört iş yeri kül oldu.

Fotoğraf: DHA

Sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken işyeri sahipleri ürünlerini kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında dört işyeri alevlere teslim oldu.

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Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Nneden çıktığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.