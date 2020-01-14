Tarsus Devlet Hastanesi’nde patlama: İkisi ağır beş yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi’nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ikisi ağır, beş işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Hastanenin ana bina kazan dairesinde işçiler, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Reklam

Patlamayla birlikte yangın çıktı. Yaralanan beş işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

