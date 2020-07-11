Tarlaya uçan zırhlı araçtaki altınlar dedektörle aranıyor

Çorum’da, altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu iki kişi yaralandı. Kazada, zırhlı araçtan çevreye saçılan altınların bulunması için dedektör yardımıyla arama başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, dün öğle saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu beşinci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtaki altınlar çevreye saçıldı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Araçtan saçılan altınlardan bir kısmının kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrildi. Bir kuyumcuya ait olduğu öğrenilen ve miktarı açıklanmayan kayıp altınlar, dedektörle aranmaya başlandı.

Ekipler, dedektörle otların arasını tararken İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da kaza mahallinde inceleme yaptı.