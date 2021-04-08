Tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Manisa’da bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme (milattan önce 323-33 yılları) ait eserler buldu.

Fotoğraf: DHA

Gölmarmara ilçesindeki Taşkuyucak Mahallesi’nde yaşayan çiftçi E.G., her zaman olduğu gibi 6 Nisan’da saat 17:00 sıralarında Akçova mevkiindeki tarlasını sürüyordu.

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Ancak traktörünün pulluğuna taş takıldı. E.G., traktörden inerek neyin takıldığını kontrol etti. Taşın lahit mezar parçası olabileceğini düşünen çiftçi jandarmayı aradı.

Jandarma, arazideki incelemenin ardından Manisa Müze Müdürlüğü’nü aradı. Müze yetkilileri de dün araziyi inceledi. Alanda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar içinde iskelet, topraktan yapılmış iki kap ve dört parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje buldu.

Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze ekiplerince muhafaza altına alındı. İskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara bırakıldı, arazi de eski haline getirildi.