Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Manisa’da bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme (milattan önce 323-33 yılları) ait eserler buldu.

Fotoğraf: DHA

Gölmarmara ilçesindeki Taşkuyucak Mahallesi’nde yaşayan çiftçi E.G., her zaman olduğu gibi 6 Nisan’da saat 17:00 sıralarında Akçova mevkiindeki tarlasını sürüyordu.

Reklam

Ancak traktörünün pulluğuna taş takıldı. E.G., traktörden inerek neyin takıldığını kontrol etti. Taşın lahit mezar parçası olabileceğini düşünen çiftçi jandarmayı aradı.

Jandarma, arazideki incelemenin ardından Manisa Müze Müdürlüğü’nü aradı. Müze yetkilileri de dün araziyi inceledi. Alanda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar içinde iskelet, topraktan yapılmış iki kap ve dört parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje buldu.

Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze ekiplerince muhafaza altına alındı. İskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara bırakıldı, arazi de eski haline getirildi.

Reklam

SON HABERLER

Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu

Uluslararası Af Örgütü’nün 2021 raporunda, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu” ifadeleri yer aldı.

‘ÇHD davası’: Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in tutukluluğu devam

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu’na bağlı 18 avukatın savunma faaliyetleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada verilen hükmün üç avukat yönünden Yargıtay tarafından bozulması üzerine ilk duruşma bugün yapıldı. Tutuklu avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.