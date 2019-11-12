Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu

Kırıkkale’nin Balışehy ilçesinde çiftçilik yapan Haydar Demirci, tarlasını sürerken bin yıllık olduğu değerlendirilen Roma döneminden kalma pitos (küp) buldu. Tarihi pitos, İl Kültür Turizm Müdürlüğü envanterine kaydedildi.

Fotoğraflar: DHA

Demirci’nin jandarmaya haber vermesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Jandarma buluntunun tarihi eser olma ihtimaline karşı durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

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Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası, Ankara’daki arkeoloji müzesindeki görevlilerden destek istedi. Arkeologlar tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne götürüldü. Pitosun, restore edilerek sergileneceği belirtildi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, Roma dönemine ait küpün muhafaza edileceğini belirterek şunları söyledi: “Koçubaba köyünde, çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Ankara’daki arkeoloji müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar gelip, kurtarma kazısı yaptılar. Bu küpe ‘pitos’ diyoruz. Roma dönemine ait, yaklaşık bin yıllık olduğunu düşündüğümüz küpü burada muhafaza edeceğiz. Küp, bulunduğu yerden çıkarılırken parçalandığı görülmüş. İlerleyen günlerde restorasyonu yapılacak.”