Tarlasına giren domuz sandığı kız kardeşinin ölümüne neden oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu (56), çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanıp av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’nun ölümüne neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Tarlasına zarar veren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu, dün akşam da nöbetteydi. Çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar, yanına giden kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’na isabet etti. Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, Cengiz Pamukçuoğlu’nu gözaltına aldı.

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Ağabeyiyle yaşayan Şengül Pamukçuoğlu’nun ona haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken vurulduğu belirtildi.