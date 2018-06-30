Tarlada cesedi bulunan Eylül, boğularak öldürülmüş

Ankara’da bir haftalık aramanın ardından ölü bulunan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ‘büyük ihtimalle’ boğularak öldürüldüğü bildirildi.

Eylül, Polatlı ilçesinde bir hafta önce kaybolmuştu. Bölgede geniş bir alanda arama yapılmış ancak çocuk bulunamamıştı.

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Jandarmanın gözaltına aldığı Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit’in aracının yıkandığı belirlenmiş, arka koltuktaki kan örneğiyle aileninki uyuşmuştu.

Eylül’ü arama çalışmalarına da katılan Koçyiğit gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Eylül cesedi dün bir tarlada direğin dibine gömülü halde bulunmuştu.

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Toprağa verildi

Eylül Yağlıkara için bugün ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Eylül’ün tabutu vatandaşlar tarafından mezarlığa götürüldü. Eylül, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

İtiraf yok

Cenazenin ardından gazetecilere konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, bugün itibariyle bir kişinin tutuklu olduğunu, dört kişinin de gözaltında bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından iddianamenin hazırlanarak mahkemeye gönderileceğini aktaran Topaca, tutuklanan Koçyiğit’in suçunu itiraf edip etmediğine dair bir soruya “Hayır, daha o noktaya gelmedik” diye cevap verdi.

Topaca, şunları söyledi: “Şu an tutuklu, cezaevinde biliyorsunuz. O adli bir kısmıdır. İlerleyen günlerde adli soruşturma teknikleri itibarıyla deliler toplanacaktır, savcımızın takdirinde olan bir husustur. İleriki sorgulamalarda daha teknik ve somut deliller ortaya çıktıktan sonra onlar sorulacaktır. O aşamaya henüz gelmiş değiliz.”

Boğularak öldürülmüş

Vali, “İlk bilgiler tek başına mı işlediği yönünde yoksa yardım aldığı kişiler var mı?” sorusuna karşılık “İlk gördüğümüz kadarıyla münferit gibi gözükmekle birlikte yardım da olabilir. İlişkili olduğunu düşündüğümüz kişiler var. En azından bilgisi olan kişiler olduğunu düşünüyoruz ama hukuken kesin bir delil olmadıkça da şu suçlu, bu suçsuz demeyi doğru bulmuyorum. Dört kişi gözaltında. Onların ilgileri, ihmalleri veya bu olaya katkıları varsa bu olayı araştırıyoruz” dedi.

Topaca, “Ölüm şekli konusunda detay paylaşabilir misiniz?” sorusuna ise “Adli tıp raporu ortaya çıkmadı henüz ama yavrumuzun çok acı bir şekilde boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz; cesedin çıkarıldığı andaki şekline baktığımız zaman. Ben bunun uzmanı değilim ama arkadaşlarla görüştük, boğarak öldürme ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz” yanıtını verdi.