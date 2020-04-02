Tarlada çalışırken ağabeyinin av tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, ağabeyi M. A.’nın (21) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurulan S. A. (19), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Dün, dört çocuklu bir aileye mensup iki kardeş anne ve babalarıyla ilçe merkezinden 56 kilometre uzaklıktaki Kuzköy’deki tarlalarına çalışmaya gitti. M.A., tarlaya giderken evdeki av tüfeğini de yanına aldı. Çalıştıkları sırada M. A.’nın elindeki tüfek kazara ateş aldı ve S.A. yaralandı.

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Ağabeyi tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülen S.A. kurtarılamadı. M. A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.