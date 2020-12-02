Tarlada bulduğu 1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışınca yakalandı

Çorum’da yaşayan M.K., tarlasında bulup bir süre hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için kullandığı taş vaftiz teknesini, tarihi eser olduğunu öğrenince 100 bin liraya satmak istedi. Jandarma tarihi esere el koydu, M.K.’yı gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi traktörle evine götürdü.

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Evinin önüne yerleştirip yalak olarak kullandığı taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrenen M.K., satmak için internette ilan verdi.

Bu bilgiyi alan Jandarma operasyon düzenledi. El konulan taş vaftiz teknesi belediye, müze ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 1200-1300 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi.

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Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek şöyle devam etti: “9 veya 10’uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz.”