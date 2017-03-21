Tarlabaşı’ndaki yangında can veren çocukların ablası ekmek almaya gitmiş

İstanbul Tarlabaşı’nda üç çocuğun hayatını kaybettiği yangından dakikalar önce çocukların ablalarının ekmek almak için evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Gülfidan Sokak’taki dört katlı binanın en üst katında 13 Mart’ta çıkan yangında Mardinli Şahin ailesinin çocukları beş yaşındaki İsa, üç yaşındaki Abdurrahman ve iki yaşındaki Vedat hayatını kaybetmişti.

Sobanın yorganı tutuşturduğu yangında çocukların kilitli bir odada yalnız bırakıldıkları, babalarının inşaata çalışmak için gittiği belirtilmişti.

Çocuklar memleketlerinde yan yana defnedildi.

Borç ödemek için İstanbul’da

Habertürk’ten Mehmet Kayahan’a konuşan baba Ramazan Şahin, Dargeçit’teki Kılavuz köyüne yaptırdığı evin 100 bin liralık borcunu ödemek için İstanbul’a iki yıl önce 13 çocuğuyla geldiğini söyledi.

Toplamda beşi kız 16 çocuğu olan Şahin’in eşi Fatma Şahin, üç çocukla köyde kalarak yatalak babasına baktı. Baba Şahin İstanbul’da inşaatlarda, iki kızı ise tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı.

Çocuklara bakan abla ekmek almaya gitmiş

Yangını haber alır almaz eve koşan baba Şahin, binaya vardığında çocuklarının ölüm haberini aldığını kaydetti. Şahin, “Onlara bakan kızım ekmek almak için yan taraftaki bakkala gitmişti. Her şey dakikalar içinde olmuş” dedi.

Şahin, neden göç ettiğini de şu sözlerle anlattı: “Ben, eşim ve babamla birlikte 19 kişiyiz. Köyde zaten iş yok, tarla da yok elimizde. Yeni ev yapmıştık. 100 bin liradan fazla borcumuz birikmişti. İstanbul’da kalmaya gitmedik. Zaten borcumuz olmasaydı köyden ayrılmazdık. Borcumuzu bitirip köyümüze dönecektik. Biz yeniden köye dönebilmek için hayaller kurarken başımıza böylesi büyük facia geldi. Üç küçük çocuğum yangında hayatını kaybetti. Bu çok büyük acı. İstanbul’a yine gitmek zorundayız. Borcumuzu bitirip köyümüze geri döneceğiz.”