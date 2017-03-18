Tarlabaşı’ndaki bir binada çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı semtinde bir binada çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti.

Gülfidan Sokak’taki dört katlı binanın en üst katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra daireye girdi.

Dairede Mardinli Şahin ailesinin çocukları beş yaşındaki İsa, üç yaşındaki Abdurrahman ve iki yaşındaki Vedat’ın cenazeleri bulundu.

Anne-baba evde yok, çocuklar odada kilitli

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi: “Üç yavrumuz burada hayatını kaybetti. Çekme katlı bir apartman dairesi. Babaları işe gitmiş, anneleri Mardin’de. Kardeşleri de işe gitmiş. Sabah çocuklar katı yakıtla çalışan sobanın bulunduğu bir odaya kilitli olarak bırakılmış. Muhtemelen sobadan çıkan alevler yorganları yakıyor. Alevler tüm daireyi sarınca çocuklar vefat ediyor.”

Eve gelen inşaat işçisi baba Ramazan Şahin ve akrabaları uzun süre ağladı.

Hayatını kaybeden çocukların Şahin’in 16 çocuğundan en küçükleri olduğu öğrenildi.

Çocukların cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.



