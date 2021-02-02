Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satmaya çalışan iki kişi yakalandı

Eskişehir’de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi’nde, Ş.E. ve S.E.’nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

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Takibe alınan iki şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada iki mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.