Tarkan’dan Acun’a, Haluk Levent’ten Manga’ya, ünlülerden Elazığ’a yardım yağdı

Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ünlü isimden destek mesajları geldi, kampanyalara bağışlarda bulunuldu. Acun Ilıcalı Tv8’de canlı yayındaki bağış kampanyasında 51 milyon lira toplarken, Tarkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 100 bin lira bağışladı.

Ahbap adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent de 160 adet büyük çadır satın aldıklarını duyurarak, bu çadırları AFAD’a vereceklerini ve 500 kişinin faydalanacağını açıkladı.

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Müzik grubu MANGA da Ankara’da verdiği konserin tüm gelirlerini Elazığ ve Malatya’da ailelerini kaybeden çocuklara bağışladığını duyurdu.

Bostancı Gösteri merkezinde sahneye çıkan Mor ve Ötesi grubu konser alanında depremzedeler için yardım toplarken, Erkan Kolçak Köstendil de İzmir’de oynadığı ’12 Numaralı Adam’ göstersinin gelirini Elazığ’daki depremzedelere bağışladı.

‘Livaneli ile Sevdalım Hayat’ konserleri kapsamında Volkswagen Arena’da sahne alan Zülfü Livaneli, konser öncesi sosyal medyada başlattığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan ve bir kamyon dolusu eşya getiren dinleyicilerine teşekkür etti. Livaneli, konserden elde ettiği gelirin bir kısmını da bağışladı.

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Gökhan Özoğuz, Ceyda Düvenci, Demet Akbağ gibi birçok ünlü de sosyal medyadan destek mesajı yayınladı.

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da gece oynanan Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçı öncesi Twitter’dan çağrıda bulunarak maçta atılacak her üçlük için 200 dolar (1190 lira) bağışlayacağını açıkladı.

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın da Osman’ın kampanyasına katılarak her üç sayılık baskete 10 bin lira depremdeki mağdurlara bağışlayacağını söyleyerek, sonrasında Twitter’dan “Atılan üçlüklerden bana 250.000 TL düştü. Elazığ’daki vatandaşlarımız için bir nebze yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana” dedi

AFAD açıklamasına göre 24 Ocak’ta meydana gelen depremde 76 bina yıkıldı, 645 bina ise ağır hasar aldı. Acil olarak 12 binanın yıkılmasına karar verildi. Pazartesi itibariyle depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükselirken, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla AFAD’a bağışta bulunmak isteyenler için ‘DEPREM’ yazıp 1866’ya kısa mesaj atarak 10 lira gönderebilir veya AFAD’ın belirlediği hesaplara para yatırabilir.

Hesaplar şöyle:

Kızılay’a ise 2868’e ‘DEPREM’ yazıp kısa mesaj yollayarak 10 lira bağışta bulunabilirsiniz. Kızılay’a elektronik işlemle, banka üzerinden ya da şubeler aracılığıyla da bağışta bulunabilirsiniz.