Tarkan ‘kadına şiddet’e karşı çağrı yaptı: Bu gidişata ‘Dur’ diyelim

Müzisyen Tarkan, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi: “Bu gidişata ‘Dur’ diyelim.”

Tarkan, Instagram hesabından yüzüne “Kadına şiddete hayır” yazılı bir fotoğraf paylaştı.

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Tarkan şöyle yazdı: “Güne bir sürü kadına şiddet haberleriyle uyandık yine. ‘Bu tbt’nin tam zamanı’ dedim içimden. Ülkemizde kadına şiddetin arttığına sessizce tanık olmak yerine ‘Kadına şiddete hayır’ diye haykıralım. Hukuki mercilerin, kadınların ölümüne sebep olanlara, kadınlara şiddet uygulayanlara gerekli cezayı vermeleri için çağrıda bulunalım. Hep birlikte şiddete maruz kalan kadınlara destek olalım. Bu gidişata ‘Dur’ diyelim.”