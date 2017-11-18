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Tarja’dan ‘Noel hediyesi’: From Spirits and Ghosts 

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Finlandiyalı metal grubu Nightwish’in eski vokali Tarja Turunen, Noel’e ithaf ettiği ‘From Spirits and Ghosts’ albümünü yayınladı.

Albümde klasikleşmiş 11 Noel şarkısının yanı sıra yeni beste ‘Together’ da yer alıyor.

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Geniş bir orkestrayla Fin solistin buluştuğu albümde gotik tema hakim.

İnternet sitesinde albümünü tanıtan Tarja, turkuaz renkteki deniziyle bilinen Karayiplerde yazın ortasında ‘karanlık bir Noel albümü’ üretmenin çok ilginç bir süreç olduğunu söyledi.

Tarja, albümü kaydederkenki atmosferden de “Ülkem Finlandiya’daki gibi alışık olduğum karlı Noel’lerden farklıydı” sözleriyle bahsetti.

Fin solist, “Bu albümde Noel’in ‘diğer yüzü’nü keşfettim” dedi.

[email protected] etiketiyle yayınlanan albümle eş zamanlı olarak, şarkılardan ‘O Tannenbaum’un klibi de YouTube’da paylaşıldı.


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