Tarja’dan ‘Noel hediyesi’: From Spirits and Ghosts 

60 yıllık Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu araziye ağaçlar da kesilerek AVM yapılacak. Veliler isyanda. İnşaatı üstlenen şirketin sahibi ise projede 40 bin metrekarelik bir okul da bulunduğunu söyledi.