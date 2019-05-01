Tarja’dan albüm öncesi yeni şarkı: ‘Dead Promises’

Metal grubu Nightwish’in eski solisti Tarja Turunen, solo kariyerindeki yeni albümü öncesi bir şarkı yayınladı.

Uzun yıllar önce gruptan ‘atılan’ Fin solist, bu yılın sonlarına doğru ‘In The Raw’ ismini verdiği yeni stüdyo albümünü earMUSIC etiketiyle yayınlayacak.

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Ancak bunun öncesinde tanıtım yapmak amacıyla, albümde yer alan ‘Dead Promises’ isimli şarkı, earMUSIC’in YouTube hesabından paylaşıldı. Şarkı, yayınlanmasından 24 saat geçmeden 60 bine yakın kişi tarafından dinlendi.

Tarja, gitar sesinin ön plana çıktığı yeni şarkısı için “Eğer şarkıyı güçlü söylüyorsam, arkamda beni yalnız hissettirmeyecek güçlü bir şeye ihtiyacım var” dedi.

Albümde, Tarja’nın Soilwork grubundan Björn Strid’le yaptığı düet de yer alıyor.



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Fin solist, yeni albümünün, 2016’da yayınladığı ‘The Shadow Self’ albümünden ‘daha karanlık ve daha ağır’ olacağını söylemişti. Tarja, “İlk aşkım klasik müzik olduğu için senfonik tarafımı unutmayacağım ve asla ondan uzaklaşmayacağım” demişti.