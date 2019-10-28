Tarımda girdi fiyatları yükselince sahte ilaç kullanımı patladı

Tarımda girdi fiyatlarının yükselmesiyle sahte ve kaçak zirai ilaç kullanımı bu yıl patladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre kaçak ilaçların en fazla İran, Irak ve Suriye’den geldiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, sahte ilaçların üretim merkezinin ise Şanlıurfa olduğunu belirtti.

Reklam

Türkiye’de her yıl en az 1.5 milyon avroluk kaçak ve sahte ilacın piyasaya girdiğini belirten Güngör, “Orijinal ilaç şişelerini toplayıp yıkayıp etiket yapıştırıp içine bir miktar orijinal ilaç koyup gerisine sahte olanı dolduruyorlar” dedi.

Güngör, denetim eksikliğine de dikkat çekerek, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa gibi şehirlerde sahte ve kaçak zirai ilaçların afişlerinin asılı olduğunu söyledi.

Son bir yılda tarım ilaçlarının yüzde 80-120 arasında zamlandığını söyleyen Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise bunun kentteki sahte zirai ilaç oranını yüzde 50’ye kadar çıkardığını ifade etti.