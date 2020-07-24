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Yaramazlara biraz batar!

Tarım ve orman müdürü: Salgın sürecinde kurbanlıkları son güne bırakmayın

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, “Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli” dedi. 

Fotoğraf: Gazete Kadıköy (Arşiv)

AA’nın haberine göre, corona virüsü salgını nedeniyle denetimlerin uygulandığı Karşıyaka ilçesindeki pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

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Maskesi olmayanlara uyarıların yapıldığı pazarda bazı satıcılar sıcak havadan etkilenen hayvanları su sıkarak serinletiyor.

Pazar yerini denetleyen Özen, üreticilere salgına karşı dikkatli olma konusunda uyarılarda bulundu. 

Geçen yıl İzmir’de yaklaşık 37 bin büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvan kesimi olduğunu anımsatan Özen, vatandaşların küpe sorgulaması yapmasının önemli olduğuna işaret etti. 

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