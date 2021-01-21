‘Dönerle dans’a hem inceleme hem suç duyurusu

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video ile ilgili inceleme başlattı. Olay hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.

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Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı ve denetimle ilgili tutanak düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan Aksoy, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, bakanlık talimatıyla inceleme başlattıklarını söyledi.

İşyeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, “Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.