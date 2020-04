Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucunda belirlenen hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi altıncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin sekizinci maddesi gereğince, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Halkın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri üreten firmalar paylaşıldı.

Firmalar şöyle sıralandı: “Ayhan Kuşay. Sultanbeyli/İstanbul. Aver Medikal Gıda Ürünleri İmalat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi: Beylikdüzü/İstanbul. Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Selçuk/İzmir. Hünkar Bal – Gökdağ KARAKAYA Çankaya/Ankara. Nalbant Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Kuyumsan Ticaret Limited Şirketi Siirt. Gap Çay Gıda Sanayi İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Adana. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir. Yağmur Gıda – Bünyamin Saltık Çanakkale. Kılıç Zeytincilik Gıda İnşaat Hayvancılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa. Dimra Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Antakya/Hatay. E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Efeler/Aydın. Anadolu Gıda-Murat Dağ Çubuk/Ankara. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir. Göçmez Gıda Engin Göçmez Esenyurt/İstanbul. Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli/İstanbul. Zara Petrol-Tuğrul Dalaklıoğlu Zara/Sivas. Zerda Et-Bülent Atbaş Sultanbeyli/İstanbul. Ünlü Et Kombinası-Şeref Ünlü Kocasinan/Kayseri. Zeka Sucukları Et ve Et Ürünleri Salim Küçükkurt Afyonkarahisar. Afyon Ahmet İpek Et ve Et ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Afyonkarahisar. Zafer Sucukları Entegre Et Tesisleri Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar. Egemen Sucukları Osman Dursun Afyonkarahisar. Namlı76 Lahmacun ve Kebap Sayım Karaçöl Iğdır. Bay Pideci-Murat İreç Iğdır. Şanlıurfa Lahmacun Pide Salonu Ömer Balcı Iğdır. Hilkan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Karatay/Konya. Hatipoğlu Gıda Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya. Binalibey Kebapçısı-Bektaş Osmanoğlu Kartal/İstanbul. Şehir Et – Murat Gündoğan / Bağlarçeşme Mah. Bağlarçeşme Cad. No:5-7/G/3, Esenyurt/İstanbul. Güven Et – Mustafa Güvendi Yıldırım/Bursa. 3S Pazarlama Gıda İnş. Madencilik Nak. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Zonguldak. Sezgin Öztürk Işıklar Mah. Belediye Cad. Mutevelli Sk. No:26 Akçaabat/Trabzon. Kayabey Süt ve Süt Ürünleri Ferat Kaymakçıoğlu / Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay/Konya. Herican Süt ve Süt Ür. Volkan Demir / Kuyumcu Köyü Yozgat. Kayra Gıda İnş. Tur. Pet. Ür. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Barış mah. Gökçebağ Yolu No:67 Siirt. Tiryaki Yoğurt Nermin Tiryaki Sam 8 Numaralı çıkmaz No:3 Şehitkamil/Gaziantep. Terlemez Yoğurt-Halil Terlemez Büyük Pınar Mah. 128026 Sok. No:39/1 Şehitkamil/Gaziantep. Gülşam Gayrimenkul İnş. Tur. Otom. Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 60445 Sok. 38. Blok No:18 Şehitkamil/ Gaziantep. Muhittinoğlu Süt Ür. Hayv. Ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 140. Cad. No:9 Şehitkamil/ Gaziantep. Emre Süt ve Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:89 2B/1-2 Merkez Torbalı – İzmir. As Topuz Akaryakıt Gıda Mad. İnş. Tek. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Şevket Sümer Mah. 5937 Sok. No:11/A Akdeniz/Mersin. Dorak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No:18 Karatay/ Konya. Kardeşler Baharat-Eyyüp Tapan Fatih/İstanbul. Tea House Bitkisel Destek Ürünleri İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Edremit/Balıkesir. G.Y.M MARKETİNG Gülay Ülger www.emline.com.tr İnegöl/ Bursa. Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli – İstanbul.”