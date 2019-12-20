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Yaramazlara biraz batar!

Tarım ve Orman bakanı: Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yapan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçıların avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve sosyo-ekonomik durumları gibi verilerini kayıt altına alarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını belirtti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılında beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18:00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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