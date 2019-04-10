Uzmana göre ‘Albayrak reformları’yla gıda enflasyonunu düşürmek ‘çok zor’

Dünya gazetesi yazarı, tarım ve hayvancılık uzmanı Ali Ekber Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketinde tarımda öngörülen tedbirlerle gıda enflasyonunun düşürülmesinin ‘çok zor olduğunu’ savundu.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak’ın bugün açıkladığı yapısal reformlara göre ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ hayata geçirilecek, Sera A.Ş. çatısı altında 2 bin hektarlık ‘teknolojik sera’ kurulacak. Hal Yasası ile sebze ve meyvede rekabetçi bir yapı oluşturulmaya çalışılacak ve küçükbaş hayvancılık desteklenerek kırmızı et üretimi artırılacak.

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‘Üretimi destekleyici bir önlem yok’

Dünya’nın haberine göre tarım ve hayvancılık uzmanı Yıldırım şu değerlendirmeyi yaptı: “Albayrak’ın açıkladığı tarımla ilgili önlemler, şu anda yaşanan sorunlara çözüm üretecek ve enflasyonu düşürecek önlemler değil. Tarımda yaşanan en temel sorun yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretimin azalması. Çiftçinin para kazanamaması. Desteklerin yetersiz kalması. Bu konularda hiç bir önlem yok. Çiftçi mazot, gübre, tohum, ilaç, yem gibi temel girdilerde bir düzenleme, destek bekliyor. Üretimi destekleyici bir önlem yok.”

13 bin dekardan 2 bin hektara

Yıldırım, Albayrak’ın açıkladığı reform paketinde seracılıkla ilgili hedeflerin de tutturulmasının zor olduğunu dile getirdi: “Bakan Albayrak 2019 yılında 2 bin hektarlık teknolojik sera kurulacağını ifade etti. Şu anda sadece 13 bin dekar olan modern sera alanının dokuz ayda 2 bin hektara çıkarılması pek mümkün görülmüyor.”

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 13 bin dekarılık alan toplam sera alanının yaklaşık yüzde 2’sine denk geliyor.

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Gıda en önemli başlık

Yıldırım şöyle devam etti: “Albayrak’ın açıkladığı reform paketinde tarımla ilgili projeler olması gereken, uygulanması gereken projeler. Ancak, tarımın yapısal sorunlarını çözecek, enflasyonu düşürecek projeler değil.”

Albayrak enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağınının gıda konusunda hazırladığını belirtmişti.