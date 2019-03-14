Tarım üretici fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 11.25 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (ÜFE) şubatta aylık yüzde 2.73 artarken, yıl başından bu yana tarım üretici fiyatları yüzde 11.25 yükseldi. Tarım ÜFE’de yıllık artış ise yüzde 25.79’u buldu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ve avcılık ürünlerinde fiyatlar yüzde 2.85, balıkçılıkta yüzde 6.32 artarken, ormancılık ürünlerinde üretici fiyatları yüzde 7.13 azaldı.

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86 üründen 65’i pahalandı

Şubatta endeksteki 86 üründen 65’inin fiyatlarında artış yaşanırken, sadece 17 ürünün fiyatı düştü. Dört ürünün fiyatlarında ise değişim olmadı.

Aylık en fazla artış yine çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti. Çok yıllık bitkisel ürünlerde üretici fiyatları aylık yüzde 7.44 artarken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.31, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.01 arttı.

Sebze üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 2.73 oldu. Alt tarım gruplarında üretici fiyatları turunçgiller için yüzde 9.11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler için yüzde 3.14, tahıl, baklagil ve yağlı tohumlar için yüzde 2.67, çeltik için yüzde 1.92 arttı. Lifli bitkiler üretici fiyatları yüzde 2.45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 0.15 azaldı.