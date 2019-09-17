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Yaramazlara biraz batar!

Tarım-ÜFE ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.69 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.70 oranında gerilerken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.50 oranında yükseldi.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre bir önceki aya göre değişim tarım ve avcılık ürünlerinin fiyatı yüzde 0.72, ormancılık ürünleri yüzde 1.56 azaldı, balıkçılıkta ise yüzde 0.82 artttı.

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Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim şöyle: Yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.33 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.60 artış.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

Ağustos 2019’da endekste kapsanan 86 maddeden; 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatları azalırken beş maddenin fiyatları ise değişmedi.

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