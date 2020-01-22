Tarım Orman-İş Sendikası: 11 Kasım’da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu

Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, kendilerinin Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde inceleme yaptıklarını, fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetti.

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Fidan dikimini ‘popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu’ diye tanımlayan sendika başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmaya yönelik, ormancılık bilim insanları ve bizler, koşulların uygun olmadığını bildirmiştik. Mevsim itibarıyla yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde, sırf Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Ayrıca dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı. Keşke o dönemki iddialarımızda biz yanılmış olsaydık. Birkaç alanda yaptığımız araştırmada yüzde 90’ın üzerinde fidanın öldüğü görülmektedir.”

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Türkiye’nin dört bir tarafında 11 milyon fidan dikilmesi hedeflenmişti.