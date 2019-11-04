Tarım müdürlüğü: Zehirlenme ıspanaktan değil yabancı ottan

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte çok sayıda görülen gıda zehirlenmesine ıspanağın değil, ıspanağa karışan yabancı otların neden olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İl sağlık müdürlüğü, haftasonunda 44 kişinin zehirlendiğini belirterek hastanelere başvurduğunu açıklamıştı. DHA da bugünkü haberinde aynı şikayetle sekiz kişinin daha hastanelik olduğunu bildirdi.

Reklam

Müdürlüğün açıklamasında, zehirlenme nedenine analiz yapılarak ulaşıldığı kaydedildi.

‘Atropin ve scopalamine rastlandı’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.”

Açıklamada “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür” dendi.

Reklam

Bayrampaşa’da inceleme

Müdürlüğe bağlı ekipler, zehirlenme vakalarının ardından Bayrampaşa’da bulunan yaş meyve ve sebze halinden günlük rutinin dışında ıspanak numunesi aldı. Alınan numuneler incelenecek.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, halde bulunan tüm ürünlerin künyeleri olduğunu ve kesilen faturalarda yer alan künye numarasından üreticiye kadar ulaşılabildiğini söyledi.