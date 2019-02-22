Tarım Kooperatifi: 17 bin çiftçi kredi borcu nedeniyle icralık

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 17 bin 721 üreticinin kredi borcu nedeniyle icralık olduğunu açıkladı. Kanuni takipteki kredi tutarı da 436 milyon lira.



Fotoğraf: Reuters

2018 yılında kullandırdıkları kredi miktarının 9 milyar lira civarında olduğunu belirten Poyraz, bunun yaklaşık yüzde 70’inin gübre, mazot, yem ve ilaç temininden oluşan ayni kredi olduğunu belirtti.

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Torba Yasa ile takipteki, yapılandırılan ve yapılandırılması bozulmuş kredilerle ilgili yeni bir kolaylık sağlandığını kaydeden Poyraz’ın verdiği bilgiye göre, yasa teklifinden yaklaşık 55 bin üretici yararlanacak. Yapılandırılacak kredi tutarı da 1 milyar 410 milyon lira civarında olacak.

Poyraz’ın verdiği bilgiye göre borçların illere göre dağılımına bakıldığında 176 milyon lirayla ilk sırada Kayseri gelirken, onu 160 milyon lirayla Ankara, 150 milyon lirayla İzmir izliyor.



