Tarım işçisine yeni rakip: Ahududu toplayan robot

Britanya’daki Plymouth Üniversitesi bünyesindeki Fieldwork Roboticc, meyve toplamanın geleceğine yön verebilecek ve insan emeğine rakip olabilecek bir buluşa imza attı: ahududu toplayan robot geliştirdi.

Fotoğraf: Guardian



Böylece, hastanede hasta karşılayan, restoranlarda servis yapan robotlardan sonra tarım sektöründeki işçilerin yerine göz diken bir robot hayatımıza girmiş oldu.

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Guardian’daki habere göre sekiz saatlik mesaide 15 bin ahududu toplayan insanoğluna rakip olacak robotun 700 bin sterline (5.4 milyon lira) mal edildiği, 20 saat mesai yaptığı ve günde 25 bin ahududu toplayabildiği açıklandı.

Üreticiler, bu buluşun, geçmişte Doğu Avrupalı sezonluk işçilere meyve toplatan, ancak Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecinde bu işçileri bulmakta zorluk çeken ülkedeki meyve toplama maliyetini düşüreceğini, gelecekte başka meyve ve sebze toplamak için de kullanılmak üzere geliştirilebileceğini de vurguladı.

Pilot bölgelerde denenen ve önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan robot, sensörler ve üç boyutlu kameralarla donatıldı. 1.8 metre boyundaki tekerlekler üzerinde duran robot 10 saniyede bir ahududu toplayabiliyor ve topladığı ahududuyu bir kovaya atıyor.

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Çin’de domates toplamak için robot geliştirildi ve denenmeye başlandı.