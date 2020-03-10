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Yaramazlara biraz batar!

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: Üç ölü, 14 yaralı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 14 kişi yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Yumurtalık ilçesinde Körkuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ceyhan yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki 60 NP 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Kazada, 17 yolcunun bulunduğu minibüste ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi, dördü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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