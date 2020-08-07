Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre Ramazan T.’nin (19) kullandığı minibüs, Siverek – Hasırlı kara yolunun 20’nci kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtaki 26 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) kurtarılamadı.
Küçük’ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.
Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.