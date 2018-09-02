Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: Sekiz kişi öldü

Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Oğuzeli-Elbeyli karayolunca fıstık bahçesine mevsimlik işçileri götüren İbrahim Şahin yönetimindeki kamyonet ile yemek şirketine ait Ali Bor’un kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

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Dört kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Acil servise götürülen yaralılardan ikisi hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı altıya yükselmiş oldu. ilerleyen saatlerde iki yaralı daha hastanede hayatını kaybetti.

Kazada 20’ye yakın kişi de yaralandı.