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Yaramazlara biraz batar!

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: Altı kişi öldü, en az 20 yaralı

 

Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Oğuzeli-Elbeyli karayolunca fıstık bahçesine mevsimlik işçileri götüren İbrahim Şahin yönetimindeki kamyonet ile yemek şirketine ait Ali Bor’un kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

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Dört kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Acil servise götürülen yaralılardan ikisi hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı altıya yükselmiş oldu.

Kazada en az 20 yaralının olduğu öğrenildi.

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