Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: Altı kişi öldü, en az 20 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda yaklaşık 4 milyon metrekarelik yeni park alanı oluşturacak, yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik park alanını da revize edecek. İBB’nin en büyük park projesi Hacıosman Korusu olacak.