Tarım Bakanlığı’ndan GDO’lu hayvan yemlerine 10 yıllık izin

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) dört soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın aldığı kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’na dayandırıldığı belirtilen kararların, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ile HRP Dış Ticaret A.Ş.’nin başvuruları üzerine alındığı kaydedildi.

Aynı gazetede yer alan bilgilere göre, genetiği değiştirilmiş beş mısır çeşidi için daha önce verilen 10 yıllık izin süresiyse doldu.