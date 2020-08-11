Tarım Bakanlığı raporu: Kuraklık artacak, planlar bu çerçevede yapılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek, kuraklık şiddetinde artış olacak.

Fotoğraf: İklim Haber

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre ‘İklim Değişikliği ve Tarım’ raporunda, dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatlarında yüzde 85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi.

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İklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülürken, bu sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için şu önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı: