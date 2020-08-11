Tarım Bakanlığı raporu: Kuraklık artacak, planlar bu çerçevede yapılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek, kuraklık şiddetinde artış olacak.
Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre ‘İklim Değişikliği ve Tarım’ raporunda, dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatlarında yüzde 85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi.
İklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülürken, bu sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için şu önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı:
- Türkiye’nin önümüzdeki 10 ve 20 senenin tarım politikaları belirlenirken, 2-3 derece sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve politika planları bu çerçevede yapılmalıdır.
- Tarımın olumlu etkilenmesi için yapılabilecek uygulamalar arasında yağmur hasadı kullanılmalı.
- Tasarruflu su kullanımı, doğrudan ekim yöntemi, rüzgar perdesi uygulanmalı.
- Gübreleme, arazi toplulaştırma, organik tarım, biyoenerji kaynakları da uygulamalar arasında olmalı.
- İklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olmak için, tarımda iklim değişikliğine uyum seferberliğine geçilmeli.
- İklim değişikliğine ‘uyum fonu’ acilen oluşturulmalı.
- Düşük gelirli çiftçilere iklim değişikliğine uyum destekleri sağlanmalı.
- Doğrudan ekim uygulamaları yaygınlaştırılmalı.
- Yüzde 100 basınçlı sulamaya geçilmeli.
- İklim bazlı dinamik tarımsal sigorta yaygınlaştırılmalı.